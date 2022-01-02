В Запорожье 35-летняя женщина умерла из-за отравления неизвестным веществом: медики спасают мужчину

Женщина погибла в первый день Нового года.

В Запорожье на ул. Новомосковская 1 января 35-летняя женщина скончалась из-за отравления неизвестным веществом. Медики спасают еще одного пострадавшего, 50-летнего мужчину.

Об этом сообщили в Территориальном медицинском объединении "Областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" Запорожского областного совета.

"На месте происшествия работали 2 реанимационные бригады. К сожалению, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть женщины. Мужчина, после оказания ему медицинской помощи, в тяжелом состоянии был госпитализирован в больницу", — говорится в сообщении.

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