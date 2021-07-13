В Запорожье 37-летний мужчина утонул в собственной ванной

В Запорожье 37-летний мужчина утонул в собственной ванной

Медики пытались реанимировать мужчину.

В Запорожье мужчина утонул в собственной ванной. Медики скорой пытались его реанимировать.

Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В Запорожье на улице Парковая 37-летнему мужчине стало плохо в собственной ванной. Его обнаружили родственники и вызвали скорую.

"На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть пострадавшего", — рассказали в Центре.

Напомним, что в Ивано-Франковске на реке, в которой утонули дети, запретили купаться.

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