В Запорожье 37-летний мужчина утонул в собственной ванной

Медики пытались реанимировать мужчину.
В Запорожье мужчина утонул в собственной ванной. Медики скорой пытались его реанимировать.
Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
В Запорожье на улице Парковая 37-летнему мужчине стало плохо в собственной ванной. Его обнаружили родственники и вызвали скорую.
"На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, была констатирована смерть пострадавшего", — рассказали в Центре.
Напомним, что в Ивано-Франковске на реке, в которой утонули дети, запретили купаться.