В Запорожье археологи обнаружили артефакт, которому более 5000 лет (фото)

В Запорожье археолог Александр Шкаликов на побережье обмелевшего Днепра нашел обломок керамической посуды, которой, вероятно, более пяти тысяч лет. Находка была среди камней, песка и мусора.

Об этом пишет Общественное.

"Я увидел фрагмент керамики. Это верхняя часть кувшина, если его назовем так, или сосуд. Вероятно он был с острым дном и виден переход от этой вертикали и к плечу. По этой линии можно понять, какой приблизительно радиус", — сказал он.

Археолог Александр Шкаликов нашел обломок керамической посуды/Фото: Общественное

Шкаликов рассказал, что найденный обломок керамической посуды принадлежит к энеолиту и около пяти тысяч лет. Он предполагает, что посуда использовали для переноса воды и, вероятно, для приготовления пищи на огне, поскольку артефакт черного цвета, свидетельствующий о контакте с огнем.

Научный сотрудник Национального заповедника "Хортица" Олег Тубольцев рассказал, что древние фрагменты керамики, подобные найденному, изготовляли преимущественно женщины. Каждый кувшин имел особый орнамент, присущий определенной семье.

Тубольцев объяснил, как изготовляли древние кувшины: сначала нужно подготовить глину и сделать из нее жгуты. Затем эти жгуты формируют в ленты, которые, накладывая друг на друга, образуют керамический сосуд. Это характерный знак культуры того времени.

Напомним, в США была выставлена уникальная 2000-летняя шкатулка для костей, найденная в Израиле, на которой отчеканено имя "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса". Надпись на оссуарии выполнена на древнеарамейском языке, совпадающем с именами отца и брата Иисуса из Назарета.

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