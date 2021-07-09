В Запорожье бабушка в автобусе избила молодую женщину, которая была без маски (видео)

Пенсионерка сделала замечание женщине, а та не отреагировала.
В Запорожье в городском автобусе произошла драка. Пенсионерка набросилась на женщину, которая ехала без маски.
Об этом сообщают в телеграмм-канале "Это Запорожье".
Отмечается, что инцидент произошел в городском автобусе №72. Бабушка сделала замечание молодой женщине по поводу отсутствия у нее маски, та— нахамила. Пенсионерка обиды не стерпела.
"Борьба с COVID переходит на новый уровень. В автобусе №72 бабуля попросила женщину надеть медицинскую маску, но и проигнорировала ее словесные аргументы. Бабушка оказалась не из робкого десятка, и перешла к аргументам физическим", — рассказывают очевидцы.
Женщина без маски запищала, обозвала пенсионерку "идиоткой" и выскочила из автобуса.
Напомним, что в Харькове на станции метро "Дворец Спорта" произошла стычка между правоохранителями и мужем. Причиной стало замечание об отсутствии маски.