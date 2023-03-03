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В Запорожье более суток разбирают завалы после ракетного удара: количество жертв возросло

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
946
Время на прочтение
1 мин
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В Запорожье более суток разбирают завалы после ракетного удара: количество жертв возросло

Скриншот

Россия убила шесть гражданских в Запорожье.

Поисково-спасательная операция на месте российского ракетного удара в Запорожье продолжается уже больше суток. Под завалами разрушенной взрывом многоэтажки нашли тела еще двух человек.

Число погибших возросло до шести, сообщили в ГСЧС Украины.

Коммунальные службы вывезли более 102 тонн строительных обломков. Во время разбора завалов спасли двух кошек, их передали волонтерам.

Чтобы улучшить видимость во время проведения аварийно-спасательных работ ночью, сотрудники ГСЧС дополнительно устанавливали осветительные башни.

Напомним, российская армия нанесла ракетный удар по многоэтажке в центре Запорожья в ночь на 2 января. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео с места трагедии.

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Дата публикации
Просмотры
946
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