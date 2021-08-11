В Запорожье будут судить охранников ювелирной компании, которые украли из сейфа 40 млн гривен

В Запорожье будут судить охранников ювелирной компании, которые украли из сейфа 40 млн гривен

Сейчас двоим членам преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

В Запорожье прокуратура передала в суд обвинительный акт относительно членов ОТГ за кражу 40 млн гривен из сейфа ювелирного магазина.

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Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Запорожской области.

Членам организованной преступной группы по факту кражи (ч. 5 ст. 185 УК Украины) вручены подозрения.

Как установило следствие, в январе этого года 49-летний охранник ювелирной компании решил совершить кражу из сейфа. Он нашел сообщников — начальника отдела безопасности другого частного предприятия, которое предоставляло ювелирной сети охранные услуги и человека, которого трудоустроили охранником на указаную охранную фирму под вымышленным именем и поддельными документами.

В июне этого года злоумышленники выключили охранные устройства, подобрали код от замка сейфа и похитили оттуда средства в иностранных и национальной валютах на общую сумму более 40 млн грн.

Во время проведения первоочередных следственных действий часть похищенных денег изъяли из автомобиля организатора преступления, а часть из территории домовладения родителей охранника.

"Сейчас двум членам преступной группировки судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, третий — в настоящее время находится в розыске", — отметили в прокуратуре.

Напомним, что в Запорожье неизвестный обокрал большую ювелирного магазина ю. Он вынес более 1 млн евро.

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