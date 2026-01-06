В Запорожье четырехлетняя девочка вызвал маме скорую помощь и спасла ее

Ребенок / © iStock

В Запорожье диспетчер экстренной медицинской помощи приняла вызов от четырехлетней девочки, которая сообщила, что ее мама не просыпается. Благодаря быстрым действиям медиков женщину госпитализировали, а двое детей переданы под опеку дедушки.

Об этом сообщили в Экстренной медицинской помощи Запорожской области в Facebook.

По информации медиков, 03 января 2026 года на линию 103 поступил необычный вызов: на другом конце трубки звучало детское: четырехлетняя девочка сообщила, что мама не просыпается.

Сообщается, диспетчер Светлана Усата действовала четко и профессионально, не колеблясь ни секунды. Во время опроса выяснилось, что в доме вместе с матерью находятся еще двое детей в возрасте два года и четыре месяца.

Благодаря координации с электронной базой данных и оперативному определению адреса, бригада экстренной медицинской помощи немедленно выехала на вызов. Женщину в тяжелом состоянии госпитализировали в ближайшую больницу Запорожья. Детей передали под опеку.