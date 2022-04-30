В Запорожье демонтируют советскую технику в парке Победы: россияне распространяют фейки об "огневых позициях ВСУ"

В Запорожье демонтируют советскую технику в парке Победы: россияне распространяют фейки об "огневых позициях ВСУ"

В Запорожье решили демонтировать советскую военную технику в городском парке "Победы".

Дело в том, что российские средства массовой пропаганды распространяют информацию о том, что именно в этом парке размещены огневые позиции Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Запорожской областной военной администрации.

Следует заметить, что российские СМП ссылаются на заявления руководителя Национального центра управления обороной РФ генерал-полковника Михаила Мизинцева.

Кроме того, он также распространяет информацию, что в больнице экстренной и медицинской помощи в Запорожье находятся подразделения украинских военных.

Напомним, начались 66-е сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Детальнее о ситуации на фронте и направлениях — в утренней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины 30 апреля.

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