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В Запорожье дети обнаружили на пляже мину – фото

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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В Запорожье дети обнаружили на пляже мину – фото

В Запорожье ребята обнаружили на пляже мину. / Фото: Нацполиция Запорожской области

ГСЧС изъяла взрывоопасный предмет на одном из пляжей Запорожья.

В Запорожье пиротехники ГСЧС уничтожили мину, обнаруженную вблизи пляжной зоны.

Об этом сообщает ГУ ГСЧС в Запорожской области.

"В течение суток саперы ГСЧС изъяли 1 минометную мину калибра 82 мм на одном из пляжей г. Запорожья. В ходе проведения обследования обнаружили безопасные остатки минометной мины", — говорится в сообщении.

Специалисты уничтожили взрывоопасный предмет.

Как отметили в пресс-службе патрульной полиции Запорожской области, мину вблизи пляжной зоны откопали дети.

"Вчера патрульные получили вызов о подозрительном предмете. Немедленно прибывшие на место инспекторы установили, что дети, играя вблизи пляжной зоны, откопали взрывоопасный предмет", — рассказали правоохранители.

Напомним, в Харьковской области пенсионер подорвался на неизвестном предмете.

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