В Запорожье длительный комендантский час: изменен маршрут следования поездов

Комендантский час будет действовать в Запорожье от 20:00 26 марта до 5:00 28 марта.

В Запорожье из-за введения комендантского часа "Укрзализныця" меняет маршрут следования ряда поездов.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

К слову, комендантский час будет действовать в Запорожье от 20:00 26 марта до 5:00 28 марта.

График движения поездов:

поезд №38/37 Киев – Запорожье будет курсировать в Днепр (отправление из Киева 26.03, из Днепра – 27.03);

поезд №120/119 Львов – Запорожье будет курсировать в Кривой Рог (отправление из Львова 26.03, из Кривого Рога – 27.03);

поезд №5/6 Ивано-Франковск — Запорожье будет курсировать в Днепр (отправление из Ивано-Франковска 26.03, из Днепра — 27.03).

Как сообщалось, с начала войны "Укрзализныця" перевезла около трех миллионов украинцев с территорий, наиболее подверженных атакам, к более безопасному мероприятию страны. Кроме того, 430 тысяч человек "Укрзалізниця" перевезли из Украины за границу. В частности, в Пшемысль, Варшаву, Кошице, Будапешт.

Читайте также: