В Запорожье домашний агрессор напал на копа на вызове, а затем выпрыгнул с балкона 4 этажа.

В Запорожье домашний агрессор напал на копа на вызове, а затем выпрыгнул с балкона 4 этажа.

Дебошир легко отделался после падения с высоты, но ему грозит срок за нападение на полицейского.

В Запорожье мужчина напал на одного из правоохранителей, прибывших на вызов о домашнем насилии. Он сбил копа с ног, нанес ему несколько ударов по телу, а затем бросился с балкона.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел в Запорожье сегодня, 14 ноября. В полицию позвонила 57-летняя жительница Хортицкого района города и сообщила, что ее 32-летний сын издевается над ней и избивает.

На место вызова прибыла мобильная группа по противодействию домашнему насилию. Потерпевшая встретила полицейских и провела в квартиру, где находился ее сын.

Мужчина вел себя неадекватно и о чем-то спорил с воображаемым другом. Правоохранители обнаружили у домашнего насильника зип-пакет с наркотиками. После этого он набросился на одного из полицейских, свалил его с ног и стал избивать руками.

Правоохранители брызнули нападающему в лицо слезоточивый газ. Мужчина вырвался из рук полицейских, побежал в свою комнату и выпрыгнул с балкона четвертого этажа.

Почти невредимого дебошира полицейские обнаружили вблизи дома. Правонарушителя заковали в наручники и на карете скорой сопровождали в городскую больницу, где ему оказали медицинскую помощь.

"По факту открыто уголовное производство по признакам ч.2 ст.345 "Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа". За совершенные действия фигурант может быть наказан ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок", — сообщили в полиции.

Также правоохранители задокументировали факт изъятия наркотиков.

Напомним, что в Ровенской области житель Гощи может провести 2 года за решеткой за сопротивление работникам полиции и повреждение полицейского авто.

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