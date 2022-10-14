В Запорожье и пригороде Днепра раздались взрывы: срочно идите к ближайшим укрытиям

В ночь на 14 октября 2022 года в Запорожье и пригороде Днепра прозвучали взрывы.

По предварительной информации, в пригороде Днепра сработало ПВО. Очевидцы насчитали два взрыва.

Детали пока неизвестны. Ждем официального сообщения властей.

"‼️Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Не пренебрегайте личной безопасностью, а также помните о правилах двух стен.

Обстрелы украинских городов

Запорожье снова под ударом россияне : они раньше выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов.

Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. К сожалению, и в этот раз не обошлось без потерь.

За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью около 7 ракет С-300.

11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.

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