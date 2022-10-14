В Запорожье и пригороде Днепра раздались взрывы: срочно идите к ближайшим укрытиям

Объявлена воздушная тревога.
В ночь на 14 октября 2022 года в Запорожье и пригороде Днепра прозвучали взрывы.
По предварительной информации, в пригороде Днепра сработало ПВО. Очевидцы насчитали два взрыва.
Детали пока неизвестны. Ждем официального сообщения властей.
"‼️Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Не пренебрегайте личной безопасностью, а также помните о правилах двух стен.
Обстрелы украинских городов
Запорожье снова под ударом россияне : они раньше выпустили по областному центру более полутора десятков дальнобойных боеприпасов.
Большинство ракет взорвались на острове Хортица и разбились о скалистый берег Днепра. Были попадания в детское образовательное учреждение, автосалон, взрывы повредило медучреждение и жилые дома. К сожалению, и в этот раз не обошлось без потерь.
За ночь 12 октября Россия выпустила по Запорожью около 7 ракет С-300.
11 октября россияне совершили массированный обстрел Запорожской области, в результате которого погибли 7 человек. Еще столько же травмированы.
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