Последствия атаки

Сегодня, 16 марта, российские военные атаковали Запорожье. Повреждены дома частного сектора.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

«Из-под завалов деблокировали девушку и женщину с инвалидностью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Федоров.

Дата публикации 11:33, 16.03.26

Обстрел Запорожья 16 марта — последние новости

Войска РФ атаковали БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. На месте вражеского удара возник пожар.

В результате удара обесточено более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.