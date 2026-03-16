ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
228
Время на прочтение
1 мин

В Запорожье из-под завалов достали женщину и девушку — видео спасения

Женщине и девушке оказывается вся необходимая помощь.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Сегодня, 16 марта, российские военные атаковали Запорожье. Повреждены дома частного сектора.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.

«Из-под завалов деблокировали девушку и женщину с инвалидностью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Федоров.

Обстрел Запорожья 16 марта — последние новости

Войска РФ атаковали БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. На месте вражеского удара возник пожар.

В результате удара обесточено более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.

Дата публикации
Количество просмотров
228
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie