В Запорожье из-под завалов достали женщину и девушку — видео спасения
Женщине и девушке оказывается вся необходимая помощь.
Сегодня, 16 марта, российские военные атаковали Запорожье. Повреждены дома частного сектора.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
В результате обстрела погиб один человек, еще двое получили ранения.
«Из-под завалов деблокировали девушку и женщину с инвалидностью. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь», — уточнил Федоров.
Войска РФ атаковали БпЛА частный сектор в одном из жилых кварталов Запорожья. На месте вражеского удара возник пожар.
В результате удара обесточено более 7500 абонентов. Энергетики начнут восстановление, как только позволит ситуация с безопасностью.