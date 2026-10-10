В Запорожье из-под завалов дома достали женщину: видео спасения

На месте атаки / © Associated Press

Реклама

В Запорожье из-под завалов разрушенного КАБами дома работники ГСЧС достали женщину.

Об этом сообщили в ОВА.

Реклама

Ей оказывают медицинскую помощь и доставят в больницу. Спасательная операция на месте атаки продолжается.

Реклама

Российский удар КАБами по Запорожью — что известно

В ночь на субботу, 10 октября, российские войска ударили по Запорожью управляемыми авиабомбами. Поврежден многоквартирный жилой дом, погибли 15 человек, еще около 16 ранены.

Президент Владимир Зеленский резко отреагировал на смертельный удар.

«Эта ночь стала еще одним подтверждением, что в России воспринимают любое ослабление давления как сигнал, что воевать дальше якобы можно, что сбрасывать бомбы на города якобы можно. Нужны другие сигналы», — прокомментировал президент.

Assosiated Press публикует жуткие фото с места удара

Реклама

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

© Associated Press

Дата публикации 14:09, 10.10.26 Количество просмотров 11 Удар по дому в Запорожье — спасатели достали женщину

Новости партнеров

Новости партнеров