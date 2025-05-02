Последствия атаки БпЛА на Запорожье / © t.me/ivan_fedorov_zp

Реклама

В Запорожье спасатели достали из-под завалов мужчину, после удара российских беспилотников.

Об этом говорится в сообщении главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Он заявил, что пока мужчине оказывается вся необходимая помощь от медиков.

Реклама

«В Запорожье спасатели извлекли из-под завалов мужчину. Медики оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.

Кроме того, Федоров сообщил, что предварительная информация о гибели 61-летнего мужчины не подтвердилась.

«Только что спасатели деблокировали пострадавшего из-под завалов. Медики доставляют его в больницу», — заявил Федоров.

В свою очередь в ГСЧС заявили , что в результате вражеской атаки повреждены многоэтажки, учебное заведение и объект инфраструктуры.

«По одному адресу произошло разрушение многоэтажного жилого дома и пожар на площади 100 кв. Спасатели проводят поисково-спасательную операцию и локализовали пожар. Предварительно 1 человек находится под завалами. Число пострадавших уточняется», — говорится в сообщении.

Кроме того, по двум другим адресам, чрезвычайники погасили возгорание 5 гаражей на общей площади 72 кв.

Ранее сообщалось, что поздно вечером 1 мая российские захватчики атаковали беспилотниками город Запорожье .

Мы раньше информировали, что в ночь на 1 мая вражеские дроны атаковали жилой дом в Одессе, оборвав жизнь двух жителей - мужа и жены .