Скорая помощь

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В Запорожье и из-под завалов деблокировали 51-летнюю женщину. По предварительной информации, ее состояние стабильное.

Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация .

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«Из-под завалов деблокировали женщину 51 год. Ее состояние стабильное», — говорится в сообщении ОВА.

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Пострадавшую доставили в городскую больницу для обследования.

Обстоятельства, в которых женщина оказалась под завалами, и информацию о других возможных пострадавших в обнародованном сообщении не уточнили.

Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье FPV-дроном: автомобиль взорвался, водитель погиб

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