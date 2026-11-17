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- Украина
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В Запорожье из-под завалов спасли 51-летнюю женщину: что известно о ее состоянии
В Запорожье спасатели деблокировали из-под завалов 51-летнюю женщину. Ее доставили в больницу для обследования.
В Запорожье и из-под завалов деблокировали 51-летнюю женщину. По предварительной информации, ее состояние стабильное.
Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация .
«Из-под завалов деблокировали женщину 51 год. Ее состояние стабильное», — говорится в сообщении ОВА.
Пострадавшую доставили в городскую больницу для обследования.
Обстоятельства, в которых женщина оказалась под завалами, и информацию о других возможных пострадавших в обнародованном сообщении не уточнили.
Напомним, что ранее Россия атаковала Запорожье FPV-дроном: автомобиль взорвался, водитель погиб