В Запорожье из-за атаки БпЛА погиб человек — ОВА
Еще один человек получил ранения.
В ночь на 23 февраля враг нанес удар БпЛА по Запорожью, в результате чего погиб человек.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.
Он заявил, что под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.
«Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет», — сообщил глава Запорожской ОВА.
Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.