Украина
107
1 мин

В Запорожье из-за атаки БпЛА погиб человек — ОВА

Еще один человек получил ранения.

Игорь Бережанский
Shahed

Shahed / © MIL.IN.UA

В ночь на 23 февраля враг нанес удар БпЛА по Запорожью, в результате чего погиб человек.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров.

Он заявил, что под ударом оказался объект промышленной инфраструктуры.

«Погиб 33-летний мужчина, ранен мужчина 45 лет», — сообщил глава Запорожской ОВА.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области в ночь на 23 февраля прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что Украину в ночь на 23 февраля атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

