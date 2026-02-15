- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 36
- Время на прочтение
- 1 мин
В Запорожье из-за атаки дрона ранены три человека, вспыхнул пожар
В Запорожье в результате атаки российского дрона ранены три человека и поврежден частный дом.
В результате российской атаки по Запорожью ранения получили три человека, также поврежден частный жилой дом.
Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров .
По предварительным данным, удар нанес вражеский беспилотник типа «Шахед». В результате попадания был поврежден частный дом и возник пожар.
Раненые - 75-летний мужчина и женщины в возрасте 73 и 55 лет. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Информация о масштабах разрушений уточняется.
Напомним, сегодня, 10 февраля, россияне уже избивали по городу Запорожье. Они ударили по Запорожью после оглашения баллистической угрозы днем. Тогда повредили теплосеть, детсад и жилые дома.