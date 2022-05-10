В Запорожье из-за оккупантов демонтировали гаубицу и другие образцы техники времен Второй мировой войны

Власти Запорожья приняли решение о демонтаже военной техники времен Второй мировой войны.

Все из-за распространения россиянами фейки, что это – позиции ВСУ.

Об этом сообщают в Запорожской ОГА.

"В Запорожье демонтировали гаубицу МЛ-20 – часть мемориального комплекса "Скорбная мать", который расположен на правом берегу города. Ее перенесли в один из музеев Запорожья. Ранее властям пришлось демонтировать образцы военной техники в парке Победы. Такая необходимость возникла из-за того, что российские оккупанты рассказывали о том, что это базы ВСУ", — сообщают в Запорожской ОГА.

Напомним, что в Житомире с площади Победы был демонтирован танк. "Танк-победитель" Т-34-85, как его называют житомиряне, перенесли в монумент Вечной славы.

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