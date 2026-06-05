В Запорожье из-за падения российского дрона поврежден газотранспортный объект: что известно

Дрон / © ТСН.ua

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Около 04:05 5 июня на территории Запорожья зафиксировали падение беспилотника типа Shahed/Герань, который был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Как сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров , дрон упал на открытом участке местности на территории Запорожской промышленной площадки «Запорожское линейное управление магистрального газопровода» на улице Опытная станция.

В результате падения беспилотника был поврежден бетонный забор. Также произошло возгорание обломков БпЛА на площади около одного квадратного метра.

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На место прибыли спасатели, оперативно ликвидировавшие пожар.

По предварительной информации, травмированных или погибших нет. Другие повреждения инфраструктуры не зафиксированы.

Напомним, что ранее речь шла о том, что Киев, Днепр, Запорожье и Одессу готовят к круговой обороне: Жданов предупредил о реальной угрозе

Действительно ли существует опасность нового масштабного наступления РФ и вообще означает круговая оборона.

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