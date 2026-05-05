В Запорожье из-за российского удара произошел пожар: есть раненый

Пожар / © pixabay.com

В Запорожье в результате российских обстрелов возник пожар, известно о по меньшей мере одной пострадавшей.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в официальном Telegram-канале.

В ночь на 5 мая российские войска нанесли удар по Запорожью. В результате атаки загорелось нежилое здание в областном центре.

Сначала сообщалось, что обошлось без пострадавших, однако впоследствии появилась уточненная информация. Известно, что ранение получила женщина. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают соответствующие службы, обстоятельства атаки уточняются.

Напомним, что ранее россияне атаковали Вольнянск Запорожской области. Сейчас известно о двух погибших и четырех раненых людях. Город атаковали русские дроны.

