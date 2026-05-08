В Запорожье из-за удара российского БпЛА пострадали четыре человека, среди них подросток

В Запорожье в результате атаки российского беспилотника травмированы четыре человека, в том числе 15-летний парень.

Елена Кузьмич
Атака на Запорожье

В Запорожье российский БПЛА ударил по одному из районов города. В результате атаки пострадали четыре человека, среди них — 15-летний парень.

Всем травмированным оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте ушиба горели остатки беспилотника. Кроме того, повреждены семь автомобилей.

Последствия атаки уточняются.

Россия снова убивает гражданских : Зеленский назвал количество погибших в Запорожье и Днепре

5 мая враг атаковал Запорожье и Днепр, в результате чего есть жертвы среди мирного населения.

