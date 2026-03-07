ТСН в социальных сетях

Украина
67
В Запорожье из-за вражеских обстрелов ранен младенец

В результате вражеского обстрела Запорожья ранение получил младенец. Медики срочно доставляют ребенка в больницу.

Елена Кузьмич
Ракета

Ракета / © ТСН.ua

В Запорожье в результате вражеских обстрелов пострадал маленький ребенок. Раненого младенца медики транспортируют в больницу для оказания необходимой помощи.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .

По его словам, из-за атаки также получил повреждения многоэтажный жилой дом. Предварительно известно, что в около 30 квартирах выбиты окна.

На месте работают экстренные службы, последствия вражеских обстрелов уточняются.

Напомним, что в Киевской области работает ПВО: зафиксированы вражеские дроны

В ночь на 7 марта в воздушном пространстве Киевской области зафиксировали российские беспилотники. По враждебным целям работают силы противовоздушной обороны.

67
