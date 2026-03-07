- Дата публикации
В Запорожье из-за вражеских обстрелов ранен младенец
В результате вражеского обстрела Запорожья ранение получил младенец. Медики срочно доставляют ребенка в больницу.
В Запорожье в результате вражеских обстрелов пострадал маленький ребенок. Раненого младенца медики транспортируют в больницу для оказания необходимой помощи.
Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров .
По его словам, из-за атаки также получил повреждения многоэтажный жилой дом. Предварительно известно, что в около 30 квартирах выбиты окна.
На месте работают экстренные службы, последствия вражеских обстрелов уточняются.
