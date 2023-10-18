Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Запорожье из-за вражеской атаки есть пропавшие без вести

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
1046
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Запорожье из-за вражеской атаки есть пропавшие без вести

Враг атаковал Запорожье / Фото: /t.me/suspilnezaporizhzhya

В результате ракетного удара войск РФ по Запорожью, по предварительным данным, один человек погиб.

Также три человека ранены, еще трое считаются пропавшими без вести в результате вражеской атаки на Запорожье.

Об этом заявили в ГУ Национальной полиции Запорожской области, пишет Укринформ.

"В результате удара, по предварительным данным, погиб один человек, травмированы трое, без вести пропали — трое", — проинформировали правоохранители.

Аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.

Ранее в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.

А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1046
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация