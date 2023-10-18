В Запорожье из-за вражеской атаки есть пропавшие без вести

В результате ракетного удара войск РФ по Запорожью, по предварительным данным, один человек погиб.
Также три человека ранены, еще трое считаются пропавшими без вести в результате вражеской атаки на Запорожье.
Об этом заявили в ГУ Национальной полиции Запорожской области, пишет Укринформ.
"В результате удара, по предварительным данным, погиб один человек, травмированы трое, без вести пропали — трое", — проинформировали правоохранители.
Аварийно-розыскные мероприятия на месте попадания вражеской ракеты продолжаются.
Ранее в Запорожье прозвучала серия мощных взрывов.
А также ранее украинские военные предупредили о ракетной опасности.
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