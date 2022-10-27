На Запорожье кадыровцы начали "шманать" бурят: боятся украинских ДРГ

На временно захваченной территории Запорожской области оккупанты устраивают проверки друг друга, потому что боятся проникновения украинских диверсантов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"В поселке Пришиб (Запорожская область) кадыровцы увеличили количество блокпостов и устраивают облавы на местных. При этом, оккупанты настолько боятся украинских ДРГ, что проверяют даже друг друга. Так, кадыровцы на блокпостах устраивают проверки бурятам, которые базируются в соседней Михайловке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что кадыровцы даже не скрывают от местных, что их главная цель – останавливать дезертиров с фронта.

В то же время оккупанты занимаются и мародерством.

Напомним, что ВСУ "задвохсотили" группу кадыровцев в Херсонской области. Все благодаря видео в Тикток, которое оккупанты записали со своего местоположения.