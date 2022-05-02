В Запорожье коллаборант-воспитатель интерната стал предателем и возглавил территориальную громаду — Штаб обороны

В Запорожье коллаборант-воспитатель интерната стал предателем и возглавил территориальную громаду — Штаб обороны

Оккупанты в Запорожской области назначают свою власть на захваченных территориях.

Среди местных жителей ищут предателей и назначают на руководящие должности.

Об этом сообщают в Штабе обороны Запорожского края.

"Оккупационные власти назначили главой Терпиновской громады бывшего воспитателя местного интерната Юрия Волжанина. Заместительницей коллаборанта стала Наталья Жила. Советником — Петр Пульянов, который в свое время был председателем Светлодолинского сельского совета и с первого дня сотрудничает с оккупантами. Его "правой рукой" стала местная же жительница Юлия Оленберг", — говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратура Запорожской области уже готовит уголовные производства по указанным лицам.

Напомним, что российские кафиры "обустраиваются" на временно оккупированных территориях Запорожской области. Россияне захватили больницу в городе Пологи и сделали из нее склад для боеприпасов.