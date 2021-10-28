В Запорожье компания устроила резню в ресторане: одного из пострадавших нашли за забором детского сада

В Запорожье компания устроила резню в ресторане: одного из пострадавших нашли за забором детского сада

В обстоятельствах происшествия разбираются правоохранители.

В одном из элитных ресторанов Запорожья 28 октября утром жестоко убили мужчину.

Об этом пишут в местном телеграмм-канале.

Также читайте Убийство полицейского в Чернигове: двоих патрульных обвинили в оставлении коллеги в опасности

Как стало известно, инцидент произошел в одном из элитных ресторанов на проспекте Маяковского. Там, предварительно, между группой людей произошел конфликт, в результате чего погиб мужчина, на вид которому около 20—30 лет.

На месте происшествия работали правоохранители. Стражи порядка нашли документы одного из участников драки, а также следы крови, которые вели в сторону заброшенного детского сада.

“За его забором обнаружили мужчину в крови и с ранением плеча. Объяснить ситуацию он не смог. Далее следствие будет разбираться, пострадавший он или агрессор”, — подчеркнули в телеграмм-канале.

Что именно стало причиной случившегося, а также подозреваемых в убийстве будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина задушил свою сожительницу поясом от халата. Подозреваемый в убийстве был задержан правоохранителями.

Новости Украины: в Николаеве задержали подозреваемого участника покушения на убийство бизнесмена

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку