В Запорожье квартиру умершей женщины, стоимостью более миллиона, передадут в собственность города

В Запорожье квартиру умершей женщины, стоимостью более миллиона, передадут в собственность города

Квартиру никто не принял в наследство после смерти ее владельца.

Днепровская окружная прокуратура обратилась в районный суд Запорожья с заявлением о передаче в коммунальную собственность города двухкомнатной квартиры.

Об этом сообщает прокуратура Запорожья.

Жилье принадлежало женщине, которая умерла более года назад. Оказалось, что у нее не было наследников и на квартиру, стоимостью более 1 млн гривен, никто не претендует. Завещания тоже нет.

Согласно законодательству, недвижимость должна перейти в коммунальную собственность города.

Сейчас по делу начато судебное разбирательство.

Напомним, в Полтаве 45-летнему мужчине приходится доказывать, что он не покойник. Дело в том, что суд признал его мертвым, и на основе этого решения выдано свидетельство о смерти.

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