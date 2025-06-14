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- Украина
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В Запорожье ликвидируют последствия российской атаки (фото)
В Запорожье на местах атак работают экстренные службы.
В Запорожье утро субботы, 14 июня 2025 года, началось с ликвидации последствий российского удара ночью .
Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.
На рассвете россияне атаковали город "Шахедами". Предварительно обошлось без пострадавших.
Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов .
Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура.
На местах атак работают экстренные службы.
Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов” . Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.