В Запорожье ликвидируют последствия российской атаки (фото)

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

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В Запорожье утро субботы, 14 июня 2025 года, началось с ликвидации последствий российского удара ночью .

Об этом сообщает начальник Запорожской ОВА Иван Федоров в сообщении в соцсетях.

На рассвете россияне атаковали город "Шахедами". Предварительно обошлось без пострадавших.

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Россияне нанесли по городу не менее 5 ударов .

Повреждены автомобили и гражданская инфраструктура.

На местах атак работают экстренные службы.

Напомним, что ранее американский президент Дональд Трамп оценил влияние беспилотников на ход боевых действий в Украине и назвал это ”войной дронов” . Президент США признался, что для него было неожиданностью, насколько мощными могут быть боевые дроны.