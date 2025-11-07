ТСН в социальных сетях

Украина
52
1 мин

В Запорожье ликвидируют последствия вражеской атаки (фото)

В Запорожье коммунальные службы работают на местах попадания после российской атаки. Предварительно – без пострадавших.

Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Запорожье

Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В ночь на 7 ноября российские оккупационные войска нанесли удар по одному из районов Запорожья . В результате атаки взрывной волной выбило окна в ряде многоэтажных жилых домов, а также в помещении местного детского сада.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров .

Власти сообщают, что коммунальщики уже начали работы по устранению последствий: производится замена стекла, осмотр поврежденных конструкций и уборка территории.
По предварительным данным, пострадавших нет.

Экстренные службы и представители местных властей призывают жителей не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно переходить к укрытиям.

Напомним, что ранее Чугуев атаковали более десятка дронов: пострадали учебное заведение и гражданское предприятие .

52
