В Запорожье лоб в лоб столкнулись две легковушки: в страшном ДТП пострадали шесть человек

Людей госпитализировали, об их состоянии пока не сообщается.
По меньшей мере шесть человек пострадали в страшной аварии в Запорожье. Там лоб в лоб столкнулись две легковушки.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.
ДТП произошло на скоростном участке движения на улице Космической. Отмечается, что из-за отсутствия приборов измерения скорости автомобили разгоняются там до сотни километров в час. В результате столкновения "Шкода" и "Опель" превратились в груду металлолома.
Помочь людям, которых зажало в салоне, прибыли местные спасатели. Машины разжимаются с помощью специального оборудования. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек, среди них — 8-летняя девочка. Людей госпитализировали, об их состоянии пока не сообщается. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что одна из легковушек пыталася выполнить поворот через сплошную полосу.