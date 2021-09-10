В Запорожье лоб в лоб столкнулись две легковушки: в страшном ДТП пострадали шесть человек

Людей госпитализировали, об их состоянии пока не сообщается.

По меньшей мере шесть человек пострадали в страшной аварии в Запорожье. Там лоб в лоб столкнулись две легковушки.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 10 сентября.

ДТП произошло на скоростном участке движения на улице Космической. Отмечается, что из-за отсутствия приборов измерения скорости автомобили разгоняются там до сотни километров в час. В результате столкновения "Шкода" и "Опель" превратились в груду металлолома.

Помочь людям, которых зажало в салоне, прибыли местные спасатели. Машины разжимаются с помощью специального оборудования. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть человек, среди них — 8-летняя девочка. Людей госпитализировали, об их состоянии пока не сообщается. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что одна из легковушек пыталася выполнить поворот через сплошную полосу.

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