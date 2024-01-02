В Запорожье любитель РФ призвал бомбить Киев и Львов: после задержания он заявил о "свободе слова"

Во время суда мужчина заявил, что никакого вреда Украине не нанес.

В Запорожье к 5 годам лишения свободы приговорили мужчину, который откровенно прославлял страну-агрессорf и надеялся, что его областной центр попадет в оккупацию. Также он просил россиян еще более жестоко бомбить Украину, в частности — Киев и Львов.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Запорожья.

Житель Запорожья призвал бомбить Киев и Львов, чтобы в Украине наступили "темные времена"

По данным суда, гражданин Украины с сентября 2022 года в запрещенных социальных сетях прославлял российских окупантов и надеялся, что захватчики захватят Запорожье. Он также поддерживал убийства проукраинских граждан и действия российского террористического режима.

Украину и государственную власть подозреваемый называл "террористической группировкой". Он также писал, что "Запорожье – это российский город, несмотря на украинизацию". Также он призвал окупантов жестоко бомбардировать Киев и Львов, уничтожить гражданскую и транспортную инфраструктуру.

"Украина должна быть погружена в темные времена. Мосты, плотины, железнодорожные дороги, ТЭЦ и другие объекты инфраструктуры должны быть уничтожены по всей территории Украины. Не должно быть административных кварталов как в Киеве, так и во Львове. И не только. Реакция Запада не должна остаться без ответа", — призвал предатель.

На суде мужчина заявил о "свободе слова"

На суде мужчина свою вину признал частично. Он заявил, что в его действиях нет состава преступления, он распространял российскую пропаганду, поскольку таким образом реализовал свое право на свободу слова.

Он заявил, что распространял антиукраинские сообщения, потому что ему не нравилось переименование улиц, а Запорожье считает российским городом, потому что большинство там общается на русском.

Приговор суда

Суд проанализировал материалы дела и признал мужчину виновным по ч.2 ст.436-2 УК Украины, ч.3 ст.436-2 УК Украины. Его приговорили к 5 годам лишения свободы без конфискации имущества.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, в Кировоградской области к 15 годам лишения свободы приговорили пенсионера, который с октября 2022 года по март 2023 года сдавал российским оккупантам позиции защитников Украины и движение военной техники.

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