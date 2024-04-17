В Запорожье люди в военной форме пытались "запаковать" мужчину в авто: что говорит ТЦК

В ТЦК утверждают, что не имеют к этому инциденту никакого отношения.
В Сети появилось видео из Запорожья, где мужчины в военной форме грубо пытаются затолкать в автомобиль гражданского.
В комментариях писали, что это были якобы работники ТЦК.
Запорожский областной ТЦК заверил, что его работники не причастны к инциденту на видео.
"На днях в Сети распространилось видео, на котором, согласно названию и комментариям, якобы военнослужащие ТЦК пытаются поместить в автомобиль гражданина.
После тщательной проверки можем с полной ответственностью сообщить, что военнослужащие ТЦК и СП не принимали участия в событиях, запечатленных на видео", – говорится в сообщении.
В военкомате напомнили, что военнослужащие ТЦК проводят мероприятия оповещения с полным соблюдением требований законодательства и уставов ВСУ. В частности, исключительно в форме установленного образца соответственно сезону.
Напомним, львовский ТЦК и СП опубликовал мотивационный видеоролик для поощрения мобилизации. Слоган кампании: “Если не присоединиться к своему войску, придется воевать в чужом.
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