В Запорожье маршрутчик "выносил мозг" пенсионеру, который ехал по удостоверению (видео)

Водитель микроавтобуса всю дорогу ворчал, попрекая пенсионера тем, что он едет в маршрутке бесплатно.

В Запорожье произошел очередной скандал между маршрутчиков и пассажиром, который воспользовался правом льготного проезда. Водитель маршрутки №96 уронил пенсионера в салон, а потом стал "промывать" ему мозги, потому что тот ехал бесплатно.

Видео нареканий водителя дедушке попали в Сеть.

На кадрах видно, как разъяренный маршрутчик высказывает свое недовольство пассажиру, который зашел в салон по пенсионному удостоверению.

"Мозг включи. Внукам своим приобрети то за пенсионное свое... мороженое продадут тебе? А я как имею детей кормить? Твое пенсионное?", — кричал водитель.

Следует отметить, что согласно украинскому законодательству пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а финансирование расходов общественного транспорта от перевозки льготников возложено на органы местной власти и местного самоуправления.

Безосновательный же отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан влечет за собой ответственность согласно закону.

Согласно статье 37 Закона Украины "Об автомобильном транспорте" автомобильному перевозчику, который осуществляет перевозку пассажиров на автобусных маршрутах общего пользования, запрещается отказываться в льготной перевозке, кроме случаев, предусмотренных законом.

Напомним, что в Запорожье водитель маршрутки со всей силы ударил дверью пенсионера, который пытался зайти в салон с тачкой. Из-за этого произошел скандал, водителя уволили и открыли против него уголовное производство, а горсовет объявил о расторжении договора с компанией-перевозчиком.

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