В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры: много пострадавших (фото)

В Запорожье маршрутка с пассажирами врезалась в прицеп фуры: много пострадавших (фото)

На момент аварии в маршрутке находились пассажиры.

В Запорожье 19 ноября маршрутка врезалась в прицеп грузовика. В общественном транспорте находились пострадавшие пассажиры.

Об этом сообщает полиция.

ДТП произошло утром 19 ноября на Южном шоссе. По предварительной информации, 23-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter ехал по маршруту "село Владимировское — Запорожье".

Впереди автобуса остановился грузовой тягач Renault с полуприцепом. Водитель маршрутки не выдержал безопасной дистанции и не принял своевременных мер по объезду стоящего грузовика.

В результате произошло столкновение передней части микроавтобуса с задней частью полуприцепа фуры. Авария произошла, когда в маршрутке были люди. В салоне ехало 8 пассажиров, и от столкновения с грузовиком 4 из них пострадали.

С места происшествия пострадавшие госпитализировали в больницу. Также травмы получил и водитель маршрутки.

Детали и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, возле поселка Иванков, что в Киевской области, два грузовика на скорости врезались в автозаправку. Авария произошла ночью 18 ноября на трассе Киев-Харьков.

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