В Запорожье мать продала своего ребенка незнакомцу за 600 гривен

Запорожские миграционные полицейские экстрадировали находившуюся в международном розыске женщину. Она продала собственного ребенка за 600 гривен, ее задержали на "горячем".

Об этом сообщили в полиции Запорожской области.

Преступную деятельность женщины правоохранители задокументировали еще в декабре 2020 года. Во время судебного разбирательства, чтобы избежать наказания за совершенное, обвиняемая сбежала за границу.

"3 декабря 2020 года 53-летняя женщина отдала за деньги незнакомцу своего 12-летнего сына для попрошайничества. За это она получила 600 гривен. Ее задержали на "горячем" работники управления миграционной полиции вместе со следователями областного главка полиции. Завершив досудебное расследование в апреле 2021 года следователи направили обвинительный акт в отношении фигурантки в суд. На обвиняемую в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины, ожидает наказание в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

Чтобы избежать ответственности за совершение особо тяжкого уголовного правонарушения, злоумышленница не являлась на судебные заседания, а затем скрылась за пределами государства. Поэтому летом 2022 года ее объявили в международный розыск.

Почти два года злоумышленнице удавалось скрываться от правосудия, но благодаря слаженным действиям оперативников миграционной полиции Запорожья и их иностранных коллег она была задержана на территории одной из стран Европы.

Напомним, в Сумской области правоохранители забрали в заведение здравоохранения троих малолетних детей из неблагонадежной семьи.

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