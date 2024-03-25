В Запорожье мобилизовали машиниста тепловоза, у которого было бронирование: что решил суд

В Запорожье машиниста тепловоза, забронированного от мобилизации, доставили в ТЦК и насильно призвали на военную службу.

Такое решение мужчина долго обжаловал в суде. Чем завершилась история, рассказывает Судебно-юридическая газета.

В материалах дела отмечается, что житель Запорожья работал машинистом тепловоза в железнодорожном цехе ПАО "Запорожсталь". Предприятие забронировало определенное количество своих военнообязанных работников, включая этого мужчину.

Несмотря на это, 24 мая 2023 машиниста доставили в Запорожский РТЦК. 25 мая его призвали на военную службу, а уже 26 мая мужчина был причислен к спискам личного состава батальона десантно-штурмовых войск ВСУ.

Машинист заверил в суде, что сообщил уполномоченным лицам ТЦК о наличии у него бронирования, однако эта информация была проигнорирована.

В своем иске мужчина утверждал, что его мобилизовали незаконно, а работников ТЦК обвиняли в том, что они якобы отказались проверить наличие у него оснований для отсрочки.

ТЦК с такой позицией не согласился и сообщил суду, что гражданин сам не рассказал работникам военнослужащим, что имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также в ТЦК пожаловались, что предприятие "Запорожсталь" самовольно изменило военно-учетную специальность мужчины.

Запорожский окружной административный суд указал, что работник "Запорожстали" действительно был забронирован до 23 июня 2023 года. То есть органы ТЦК ничего не сделали для того, чтобы выяснить, имеет ли машинист тепловоза право на отсрочку от мобилизации.

Суд напомнил, что ТЦК обязаны проверять наличие или отсутствие оснований для отсрочки от призыва во время мобилизации на военную службу.

Запорожский окружной административный суд 19 октября 2023 года отменил приказ о мобилизации этого мужчины и зачисление его в списки личного состава воинской части.

С решением суда в Запорожском РТЦК не согласились и подали апелляционную жалобу.

Апелляционный суд также указал, что по состоянию на 25 мая 2023 машинист тепловоза действительно был забронирован.

Поэтому 13 марта 2024 года Третий апелляционный административный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области мобилизовали студента дневной формы, несмотря на то, что у него была отсрочка.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство работает над новой системой бронирования от военной службы по мобилизации.

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