В Запорожье мобилизованные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК: что известно

В полиции ответили, что эта ситуация произошла из-за "провокации" со стороны построивших баррикаду.

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале одного из районных ТЦК.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Мужчина также говорит, что работники ТЦК попытались "выкурить" их с помощью перечного баллончика.

В Запорожье военнообязанные мужчины забаррикадировались в подвале ТЦК

Как передает "Суспільне Запоріжжя", представитель Нацполиции Анна Ткаченко отметила, что 5 января, действительно поступило сообщение в Вознесеновский районный отдел полиции, о том что в помещении одного из РТЦК города собственноручно забаррикадировались люди из-за провокативных действий одного из них, который позиционирует себя как " живой человек".

В комментарии Telegram-канала "Труха Запорожья" в полиции ответили, что эта ситуация стала возможной из-за "провокации" со стороны построивших баррикаду.

В ГБР рассказали, что сотрудниками ГБР и военной спецпрокуратурой проводится оперативная проверка имеющейся информации о происшествии.

Что известно об сообществе "Живые люди"

Как сообщал Департамент Стратегических Расследований Нацполиции, так называемые "живые люди" являются членами незарегистрированной общественной организации "Багнет Нации". Эта так называемая ОО осуществляет информационно-подрывную деятельность. также полиции. В интернете они распространяют ложную информацию для создания у граждан ложного воображения и возмущения неправомерности действий военнослужащих во время мобилизационных мероприятий.

Ранее сообщалось, что во Львове люди в военной форме заталкивали мужчину к бусу и били по ногам.

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