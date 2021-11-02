В Запорожье молодая женщина после ссоры с любимым прыгнула из окна 6 этажа

В Запорожье молодая женщина после ссоры с любимым прыгнула из окна 6 этажа

Женщина получила многочисленные травмы.

В Запорожье молодая женщина пыталась покончить с собой. Причиной стала ссора с любимым.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Событие произошло вчера, 1 ноября, в многоэтажке на улице Школьной. Из-за ссоры с любимым 32-летняя женщина прыгнула из окна собственной квартиры на 6 этаже.

"В результате происшествия пострадавшая с телесными повреждениями доставлена в городскую больницу, госпитализирована в травматологическое отделение. Информация о данном событии внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях. Проводится проверка", — сообщила пресс-секретарь полиции Запорожской области Елена Лебенская.

Пострадавшая получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травму живота и перелом бедра.

Напомним, что в Кривом Роге мужчина решил уйти из жизни, выстрелив в себя. Попытка суицида завершилась ранением и госпитализацией.

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