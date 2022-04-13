В Запорожье мошенники "собирают" деньги для армии: распространяют открытки от имени командира батальона

В Запорожье мошенники "собирают" деньги для армии: распространяют открытки от имени командира батальона

Впрочем, батальон о помощи не просит.

В Запорожье орудуют мошенники, пытающиеся нажиться на войне, выманивая деньги у местных жителей.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

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В Facebook массово распространяются фейковые печатные открытки вроде бы от имени командира шестого отдельного стрелкового батальона. Они сообщают о нуждах этого подразделения и собирают деньги на армию. Мошенники также указали контактные данные и номер карты "волонтера", который собирает помощь.

На самом деле, батальон о такой помощи не просит, а изложенная в листовке информация недостоверна. "Поэтому будьте осторожны и не присылайте деньги мошенникам. Если хотите помочь нашим воинам, то пользуйтесь проверенными источниками информации", — подчеркнул Куртев.

Как сообщалось, на Закарпатье разоблачили группу, участвовавшую в мошеннической схеме, чтобы завладеть средствами краян. Злоумышленники покупали и активировали стартовые пакеты мобильной связи. Затем из этих номеров мошенники звонили по телефону предпринимателям, называясь сотрудника областной государственной администрации.

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