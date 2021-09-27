В Запорожье мужчина цеплял термометр и разбился насмерть

В Запорожье мужчина цеплял термометр и разбился насмерть

От полученных травм пострадавший скончался на месте.

В Запорожье в многоэтажке на улице Моторостроителей произошел несчастный случай. С балкона на 6 этаже выпал мужчина.

Об этом рассказали в пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 26 сентября, около 14:40. В полицию поступило сообщение о том, что рядом с многоэтажкой на улице Моторостроителей обнаружено тело 70-летнего мужчины.

"Установлено, что потерпевший, находясь на балконе по месту жительства, пытался поправить градусник, который был с внешней стороны балкона и потеряв равновесие, выпал с 6-го этажа", — рассказали в полиции

По факту гибели мужчины открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией "несчастный случай".

Напомним, что в Запорожье спасатели сняли мужчину с кондиционера. Перед этим он выпал из окна.

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