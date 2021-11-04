В Запорожье мужчина, находясь в гостях, изнасиловал 6-летнюю дочь своей знакомой

В Запорожье мужчина, находясь в гостях, изнасиловал 6-летнюю дочь своей знакомой

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

В Запорожье жертвой изнасилования стала 6-летняя девочка, оставшаяся дома со знакомым своей мамы.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

2 ноября 2021 года в полицию обратилась 36-летняя женщина, которая сообщила, что по месту ее проживания, ее 35-летний знакомый касался половых органов ее дочери.

Пострадавшую 6-летнюю девочку, ученицу 1 класса доставили в больницу. Предварительный диагноз изнасилование подтвердился после медицинского обследования.

Злоумышленник был задержан в порядке ст.208 УПК Украины и сообщен о подозрении в совершении преступления.

"По факту было открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного в ч.4 ст. 152 "Изнасилование" Уголовного Кодекса Украины. Под досудебное расследование было установлено, что фигурант имея прямой умысел на совершение действий сексуального характера, осознавая характер своего действия и тот факт, что перед ним малолетний ребенок, силой совершил действия, которые квалифицируются как изнасилование", — сообщили в полиции.

Фигуранту поставлено подозрение. Сейчас следственные действия продолжаются. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы сроком от десяти до пятнадцати лет.

Напомним, что в Винницкой области 38-летний мужчина избивал и насиловал свою 17-летнюю дочь. Мать девушки в это время была на заработках.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку