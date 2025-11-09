В Запорожье мужчина отказался от повестки и не явился в ТЦК — как его наказали

Уклонение от мобилизации в Запорожье / © ТСН.ua

Шевченковский районный суд Запорожья вынес приговор местному жителю, который отказался от повестки и не явился в территориальный центр комплектования, несмотря на признание пригодным к военной службе.

Об этом говорится в судебном решении по делу №336/5380/24.

Муж прошел военно-врачебную комиссию, которая признала его годным к службе.

В марте 2024 года ему пытались вручить повестку, однако тот категорически отказался ее получить. После этого он долго избегал мобилизации и не появлялся в ТЦК и СП.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отрицал вину, заявив, что якобы имел основания не принимать повестку из-за «нарушения правил учета и оформления военных документов» со стороны ТЦК.

Впрочем, суд пришел к выводу, что мужчина сознательно уклонялся от исполнения воинского долга. В решении отмечается, что он не предпринимал никаких действий, чтобы исправить ситуацию или добровольно явиться в центр комплектования более полутора лет.

Суд признал его виновным по статье 336 Уголовного кодекса Украины («Уклонение от призыва во время мобилизации») и назначил три года лишения свободы.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном порядке.

