В Запорожье мужчина "под кайфом" избил приехавшего на вызов полицейского

В Запорожье мужчина "под кайфом" избил приехавшего на вызов полицейского

Мужчине грозит либо ограничение свободы на 5 лет, либо лишение свободы на такой же срок.

В Запорожье на улице Дорошенко прибывший по вызову полицейский получил травмы от мужчины "под кайфом". Ранее судимый мужчина в грубой форме высказывался в сторону милиционера, после чего нанес ему травмы головы.

Об этом сообщает ГУНП в Запорожской области.

Также читайте На Волыни внезапно умер "киборг", защищавший Донецкий аэропорт

В полиции рассказывают, что 2 января около 15 часов районного управления полиции поступило сообщение о том, что в тот же день часов раньше в 9-ю городскую клиническую больницу города Запорожья за медицинской помощью обратился работник полиции с травмой головы.

Правоохранители установили, что 2 января в 10.50 сотрудник отдела полиции № 5 Запорожского РУП, находясь на службы, при отработке вызова, получил телесные повреждения от гражданина. Впоследствии выяснилось, что злоумышленник – это 40-летний житель областного центра, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за наркопреступления.

Нарушитель задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Согласно заключению медицинского обследования, он находился в состоянии наркотического опьянения.

"Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении преступления по признакам ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины. За совершенные действия мужчине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок", — сообщили в полиции.

Читайте также: