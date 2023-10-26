В Запорожье мужчина "под кайфом" изнасиловал родную дочь в парке

У злоумышленника уже были проблемы с законом.

В Запорожье 45-летний мужчина, находясь в наркотическом опьянении, совершил сексуальное насилие в отношении своей несовершеннолетней дочери.

Об этом сообщили в Запорожской областной прокуратуре.

"45-летний местный житель, воспользовавшись доверием бывшей сожительницы, пригласил на прогулку в парк их общую 16-летнюю дочь. Остался с несовершеннолетней в одиночестве, совершил по отношению к ней действия сексуального характера. На тот момент он находился под действием наркотиков", — говорится в сообщении ведомства.

Днепровская окружная прокуратура г. Запорожья направила обвинительный акт в отношении него (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Подозреваемый ранее уже привлекался к ответственности за совершение преступлений против половой свободы и неприкосновенности.

Напомним, житель Коростышева на протяжении нескольких лет насиловал и развращал двух малолетних сестричек – своих крестниц.

А в Днепре будут судить мужчину, который забил до смерти сожительницу и неоднократно насиловал трех ее сыновей.

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