В Запорожье мужчина погиб от взрыва боеприпаса, когда собирал грибы (фото)

В Запорожской области правоохранители эвакуировали тело мужчины, погибшего от взрыва во время сбора грибов.

Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

Как стало известно, мужчина погиб в Новоандреевке, расположенной в "серой" зоне. Он пошел за грибами в лес, где нашел кассетный элемент снаряда РСЗО – его он положил в сумку.

“От детонации боеприпаса мужчина, к сожалению, погиб Товарищ погибшего позвал на помощь правоохранителей. Из-за наличия в лесу взрывоопасных предметов, полицейские не имели доступа к месту происшествия. После обследования территории взрывотехниками, тело мужчины удалось эвакуировать. Призываем не посещать леса, находящиеся вблизи зоны боевых действий и декупированных территориях. Берегите себя”, — подчеркнули в МВД.

Напомним, что в результате сегодняшних обстрелов в Херсонской общине погибли двое мужчин.

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