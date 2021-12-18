В Запорожье мужчина попал под трамвай: тело извлекали спасатели (фото)

В Запорожье мужчина попал под трамвай: тело извлекали спасатели (фото)

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство.

Полиция в Запорожье начала расследование по поводу гибели 49-летнего мужчины под колесами трамвая.

Об этом сообщили в субботу, 18 декабря, в пресс-службе полиции Запорожской области.

Как установила следственно-оперативная группа, смертельное ДТП с участием общественного транспорта произошло на проспекте Моторостроителей. Трамвай, которым управлял 58-летний водитель, совершил наезд на пешехода, пересекавшего трамвайный путь по ходу движения трамвая.

"В результате аварии 49-летний мужчина получил телесные повреждения, от которых погиб на месте происшествия", — говорится в сообщении.

Тело погибшего мужчины пришлось доставать спасателям.

"Сотрудники КП городского электротранспорта "Запорожэлектротранс" с помощью спецавтомобиля подняли трамвай. Спасатели деблокировали тело мужчины без признаков жизни", — сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По факту смертельного ДТП возбуждено уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины. Полиция обратилась к очевидцам происшествия, имеющим видео момента аварии, предоставить информацию правоохранителям.

Напомним, ранее во Львове маршрутка сбила двух женщин, шедших по зебре. Водитель после наезда на людей не бросился оказывать им помощь, а двинулся дальше. И увлек за собой одну из пострадавших

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