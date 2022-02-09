В Запорожье мужчина потерял сознание и упал на включенную газовую плиту

В Запорожье мужчина потерял сознание и упал на включенную газовую плиту

Пострадавшего с ожогами доставили в больницу.

В Запорожье пенсионер оказался в больнице с ожогами после того, как потерял сознание в кухне.

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Об этом сообщают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф области.

Инцидент произошел в Запорожье на улице Запорожского казачества.

"Мужчина 79 лет потерял сознание и упал на газовую плиту. На месте происшествия работала 1 реанимационная бригада. Пострадавший получил термические ожоги пламенем ІІ-ІІІ ст. лица, шеи, передней поверхности грудной клетки, и его доставили в больницу", — рассказали в Центр.

Сейчас пенсионер находится в ожоговом отделении.

Напомним, что под Киевом 27-летний мужчина залез на вагон-цистерну, чтобы сделать яркое фото, и получил поражение током от проводов высокого напряжения.

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