В Запорожье мужчина пытался утопить сожительницу в ванной

Женщина систематически страдала от домашнего насилия.

В Днепровском районе Запорожья во время семейного конфликта мужчина чуть не утопил жену в ванной. Женщина заявила на обидчика в полицию.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.

"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что гражданский муж заявительницы, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, в ходе которого угрожал сожительнице физической расправой и пытался ее утопить в ванной комнате", — рассказали в полиции.

Правоохранители провели профилактическую беседу с тираном и составили на него срочное запрещающее предписание с запретом в любой способ контактировать с пострадавшей сроком на 7 суток, а также административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия).

Впрочем, дело на этом не закончилась, уже на следующий день та же женщина снова обратилась в полицию с заявлением, что сожитель ее донимает и нарушил условия срочного запретного предписания. На этот раз правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 КУоАП.

Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции.

Напомним, что в Одессе мужчина вызвал копов из-за угроз жены, а когда правоохранители приехали — достал из кармана две гранаты.

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