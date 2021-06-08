В Запорожье мужчина пытался утопить сожительницу в ванной

Женщина систематически страдала от домашнего насилия.
В Днепровском районе Запорожья во время семейного конфликта мужчина чуть не утопил жену в ванной. Женщина заявила на обидчика в полицию.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Запорожской области.
"Прибыв на место происшествия, сотрудники полиции установили, что гражданский муж заявительницы, в состоянии алкогольного опьянения спровоцировал конфликт, в ходе которого угрожал сожительнице физической расправой и пытался ее утопить в ванной комнате", — рассказали в полиции.
Правоохранители провели профилактическую беседу с тираном и составили на него срочное запрещающее предписание с запретом в любой способ контактировать с пострадавшей сроком на 7 суток, а также административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия).
Впрочем, дело на этом не закончилась, уже на следующий день та же женщина снова обратилась в полицию с заявлением, что сожитель ее донимает и нарушил условия срочного запретного предписания. На этот раз правоохранители составили на мужчину протокол об административном правонарушении по ст. 173-2 КУоАП.
Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции.
Напомним, что в Одессе мужчина вызвал копов из-за угроз жены, а когда правоохранители приехали — достал из кармана две гранаты.