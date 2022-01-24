В Запорожье мужчина ради забавы швырнул гранату на балкон многоэтажки

В Запорожье мужчина ради забавы швырнул гранату на балкон многоэтажки

Злоумышленника задержали правоохранители.

В Запорожье мужчина швырнул гранату на балкон многоэтажки. Боеприпас не взорвался.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Вчера, 23 января, в полицию Запорожья поступило сообщение от 51-летнего мужчины, который сообщил, что на улице Сергея Синенко, 75, во дворе многоэтажки, неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, бросил на балкон квартиры на 3 этаже гранату "Ф-1".

Боеприпас не взорвался.

Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили на балконе указанной квартиры пустой корпус гранаты "Ф-1" без взрывчатого вещества со следами ржавчины и следами копоти.

"Проведена эвакуация 20 жителей 4 подъезда дома. Во время проверки работниками УПП установлено, что корпус гранаты в квартиру из хулиганских побуждений бросил безработный 41-летний ранее судимый мужчина. Относительно него решается вопрос об избрании меры пресечения. Сведения о происшествии внесены в ЕРДР по ч.1 ст.296 УК", — сообщила представитель полиции области Елена Лебединская.

Напомним, что на полигоне в Николаевской области 25-летний военный закрыл собой собрата от взрыва гранаты, таким образом спас ему жизнь.

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